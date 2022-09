TSE multa Damares em R$ 5 mil por propaganda falsa contra Lula

Damares Alves publicou informações falsas sobre o ex-presidente Lula (foto: Reprodução/Agência Brasil) A ex-ministra Damares Alves (Republicanos), candidata ao Senado pelo Distrito Federal, foi multada em R$ 5 mil por propaganda eleitoral antecipada negativa contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Um dos vídeos publicados pela ex-ministra da Mulher tinha o título de "Cartilha do Governo Lula ensinava jovens a usar crack". Conforme a decisão do TSE, ao contrário do afirmado por Damares, a cartilha não trazia orientações destinadas a incentivar o uso de drogas, mas sim medidas voltadas a reduzir danos à saúde de pessoas que não querem ou não conseguem deixar de usá-las.









Conforme o ministro Tarso, o "material impugnado apresenta uma nítida descontextualização do conteúdo da cartilha, disseminando desinformação dentro de um contexto indissociável de disputa a pleito", destacou na decisão.





"Portanto, o vídeo publicado, em perfis de rede social da representada, revela esforço antecipado no sentido de difamar a honra e a imagem de pretenso candidato, a fim de atingir e influenciar eleitores", finalizou.