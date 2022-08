TSE ordena que Damares apague vídeos que associam Lula a drogas

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Raul Araújo determinou que sejam retirados do ar quatro vídeos que a ex-ministra de Jair Bolsonaro (PL) Damares Alves (Republicanos) publicou nas redes sociais. O material traz informações falsas sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão foi assinada na noite dessa quarta-feira (17/7).

Um dos vídeos publicados pela a ex-ministra da Mulher tinha o título de "Cartilha do Governo Lula ensinava jovens a usar crack". Conforme a decisão do TSE, ao contrário do afirmado por Damares, a cartilha não trazia orientações destinadas a incentivar o uso de drogas, mas sim medidas voltadas a reduzir danos à saúde de pessoas que não querem ou não conseguem deixar de usá-las.