Lula sobre Kalil: 'É um cara muito sincero, muito digno e corajoso'

Lula (foto) firmou aliança com o PSD de Minas Gerais para a eleição presidencial (foto: EVARISTO SÁ / AFP)

Lula celebra 'contribuições entusiasmadas' de Janones

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tentará voltar ao Palácio do Planalto neste ano, afirmou que seu candidato ao governo mineiro, Alexandre Kalil (PSD), fez um "excelente trabalho" à frente da Prefeitura de Belo Horizonte. Ontem, em entrevista exclusiva ao, Lula teceu elogios ao aliado. Nesta quinta-feira (18/8), eles estarão juntos em um ato na Praça da Estação, no Centro da capital."Kalil é um cara muito sincero, muito digno, corajoso, e que faz um excelente trabalho como prefeito de Belo Horizonte. É um cara com muita disposição de botar a mão na massa, de fazer acontecer", disse, em entrevista por escrito Lula celebrou, ainda, a aliança com o senador Alexandre Silveira. Também filiado ao PSD, ele tentará a reeleição com o apoio do PT."Ele (Lula) e o Alexandre Silveira são os meus candidatos aqui em Minas porque são pessoas com capacidade de diálogo e disposição para o trabalho. Que é o que a gente precisa para superar as tragédias criadas por este desgoverno", completou, em tom crítico ao presidente Jair Bolsonaro (PL).A aliança entre Lula e Kalil foi selada no fim de maio. O evento de hoje será o primeiro ato público que unirá ambos desde junho, quando estiveram juntos em um palanque montado em Uberlândia, no Triângulo Para viabilizar a costura entre PT e PSD, o deputado federal petista Reginaldo Lopes abriu mão de disputar o Senado. Assim, foi possível garantir apoio do partido à reeleição de Silveira - o que, a reboque, garantiu apoio formal do PT à candidatura de Kalil. Coube ao partido de Lula, então, indicar o deputado estadual André Quintão para ser o postulante a vice-governador Silveira, também à reportagem, celebrou a oportunidade de estar novamente ao lado de Lula em um palanque."Vamos fazer um bonito encontro mostrando nossas propostas, reunindo aqueles que querem um país melhor, mais seguro, com mais paz e com a volta do desenvolvimento econômico e social", falou.Durante a entrevista ao, Lula também comentou a respeito do apoio dado pelo deputado federal mineiro André Janones. O parlamentar foi lançado candidato a presidente por seu partido, o Avante, mas abriu mão de estar na disputa para apoiar a chapa petista "Janones é uma jovem liderança que conhece a realidade do povo brasileiro, e que aprendeu a falar com o povo pela internet justamente por essa grande qualidade dele", disse.Nas redes sociais, o deputado tem feito diversas postagens simpáticas a Lula e com críticas a Bolsonaro."Acho que ele (Janones) tem dado contribuições importantes, entusiasmadas, assim como todos os outros partidos e lideranças que estão conosco nesse movimento, como o (Geraldo) Alckmin, o Kalil e tanta gente que está se unindo a nós para devolver o Brasil a normalidade e o direito de uma vida digna aos brasileiros, com comida no prato e trabalho decente", pontuou Lula.