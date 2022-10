Lula e Bolsonaro participam de primeiro debate em 16 de outubro

Os candidatos vão se enfrentar no domingo (16/10), às 20h (foto: Reprodução/TV Band)

Os candidatos à presidência da República Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) participam do primeiro debate do segundo turno, no domingo (16/10), às 20h. O evento terá transmissão da Band na TV aberta, além do canal de notícias BandNews, das rádios BandNews FM e Bandeirantes, do jornal Metro, dos canais Terraviva, AgroMais, Band Internacional, BandNews Internacional e das plataformas digitais. TV Cultura, portal UOL e jornal Folha de S.Paulo também fazem parte do pool de veículos de comunicação.





Já na próxima segunda-feira (10/10), às 22h, acontece o primeiro debate na TV aberta em dois estados que terão segundo turno. Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) vão defender seus planos e propostas para o ano que vem. O encontro será mediado pelo jornalista Rodolfo Schneider e terá transmissão simultânea no BandNews TV, nas rádios Bandeirantes e BandNews FM, no Band.com.br, no aplicativo Bandplay e no canal Band Jornalismo no YouTube.





Já no Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB) discutem as propostas para 2023 com mediação do jornalista Oziris Marins. O programa será transmitido simultaneamente pelo YouTube Band RS e pelas rádios Bandeirantes e BandNews FM Porto Alegre.





“As regras desse debate serão inteiramente novas. Estamos ampliando e radicalizando a experiência que tivemos no último debate municipal na Band. Os candidatos estarão em confronto durante 60 minutos. Cada um terá 30 minutos para administrar do jeito que quiser, com as perguntas que desejar, se movimentando no espaço do jeito que achar melhor”, destaca Fernando Mitre, diretor nacional de Jornalismo da Band.





Band e Vibra Digital, empresa spin-off de tecnologia do Grupo, contam ainda com a parceria do Google, que fornecerá dados de interesse de busca, painéis, inteligência e análises, e do YouTube.





A Sala Digital, montada ao lado do estúdio do debate, proporcionará uma experiência aos convidados, que poderão acompanhar em tempo real nas telas a “temperatura” da repercussão digital do evento.