Datafolha: Lula tem 49% no 2º turno; Bolsonaro, 44%

Resultado





No primeiro turno, em 2 de outubro (domingo), Lula recebeu 57.258.115 votos (48,43%), enquanto Bolsonaro foi escolhido por 51.072.345 eleitores (43,20%).



A diferença entre o ex-presidente e o atual chefe do Executivo fechou em mais de 6,1 milhões de votos.





A decisão sobre os governos ficou para o segundo turno em 12 estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.



Os brasileiros retoram às urnas no domingo, dia 30 de outubro.

O Datafolha ouviu 2.884 pessoas entre 5 e 7 de outubro em 170 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.A pesquisa encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02012/2022.