Bolsonaro ironiza pesquisa do Ipec: 'Começou de novo né?'

Jair Bolsonaro (PL) fez uma live nesta quarta-feira (5/10) em suas redes sociais (foto: Reprodução/YouTube)









Na pesquisa Ipec divulgada na véspera do primeiro turno, Bolsonaro tinha



LEIA MAIS - Veja o resultado do primeiro turno da eleição para presidente Bolsonaro também ressaltou o apoio de deputados e senadores: “Tivemos ainda a bancada do agro, da frente parlamentar da agricultura querendo nossa reeleição. À tarde tivemos 60 senadores presentes aqui demonstrando apoio à continuidade do nosso projeto”.Na pesquisa Ipec divulgada na véspera do primeiro turno, Bolsonaro tinha 37% das intenções de voto . Nas urnas, o presidente superou 43%, enquanto Lula, com 51% no levantamento, fechou a votação com pouco mais de 48%.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) debochou do resultado da pesquisa Ipec para o segundo turno das eleições que dá ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oito pontos de vantagem (51% a 43%).O chefe do Executivo duvidou do levantamento e apontou que recebeu o incentivo de governadores - casos de Romeu Zema (Novo) e Ratinho Júnior (PSD), reeleitos em Minas Gerais e Paraná, respectivamente.“Começou agora de novo né? Oito pontos a diferença. Eu consegui apoio esses dias dos governadores de Minas Gerais, Zema, do Rio de Janeiro, Claudio Castro. Também de São Paulo, Rodrigo Garcia, vamos receber amanhã do Ronaldo Caiado, de Goiás. Hoje tivemos do Ratinho, do Paraná”.