Mauro Paulino sobre pesquisa Ipec com vantagem de Lula: 'É confiável'

Mauro Paulino, ex-diretor do Datafolha, reforçou a credibilidade das pesquisas eleitorais (foto: Reprodução/GloboNews)

O primeiro turno das eleições presidenciais surpreendeu muita gente que acompanhava os números de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). A última pesquisa Ipec antes da apuração nas urnas previa o atual presidente com 37% das intenções de voto, porém o resultado nas urnas foi de 43%. Apesar disso, de acordo com Mauro Paulino, ex-diretor do Datafolha e atual comentarista da Globonews, o novo levantamento do 2° turno, divulgado nesta quarta-feira (5/10), “é confiável”.