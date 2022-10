Lula diz que só vai a '1 ou 2' debates: 'Tenho que ir para as ruas'

Lula fala que gostaria de focar na campanha nas ruas (foto: Miguel Schincariol / AFP ) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quarta-feira (5/10), que deve ir a 1 ou 2 debates. O petista enfrenta segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).















“Eu gosto de comício, gosto de passear e gosto de carreata. A Campanha vai ter olho no olho. Vai ter debate. Mas não vou fazer mais que o necessário. Nós vamos ganhar e sabemos da liberdade que temos que ter para recuperar o espírito do povo”, afirmou.





Em seguida, Lula também declarou que gostaria de se reunir com governadores e prefeitos, caso seja eleito. Para ele, a integração com os chefes do Executivo vão fazer ele ser um melhor presidente.





Lula recebeu hoje apoio do PDT, da candidata do MDB no primeiro turno Simone Tebet e também de alguns governadores. Ele se reúne agora, em São Paulo, em coletiva de imprensa.