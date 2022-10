Bolsonaro diz que ligou para Moro: 'Apagamos o passado'

Durante encontro com senadores da base aliada eleitos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) garantiu que conversou com o ex-juiz Sergio Moro, ex-ministro da Justiça bolsonarista, e que durante a conversa eles chegaram a um entendimento. “Apagamos o passado”, disse.

Moro e Bolsonaro estavam brigados desde a saída do ex-juiz do ministério da Justiça

São Paulo: veja como foi o resultado do 1º turno

Posso votar no segundo turno se não votei no primeiro?

“Nós conversamos por telefone, apagamos o passado, e agora é do presente pra frente”, disse Bolsonaro. “Ele, quando chegou, não teve experiência política e talvez isso colaborou com o não sucesso da passagem dele por lá”.

Lula, de 76 anos, ficou preso de abril de 2018 a novembro de 2019.

O ex-presidente foi condenado, ainda, a 17 anos de prisão em outro julgamento iniciado por Moro, mas concluído por sua sucessora quando o juiz deixou a magistratura para se tornar ministro.





Essas duas condenações foram anuladas pelo ministro Edson Fachin, do STF, por considerar incompetente a 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar os casos, determinando que sejam reiniciados na Justiça Federal do Distrito Federal. A decisão habilitou Lula a disputar as eleições presidenciais de 2022.

Em 2017, Moro proferiu contra Lula uma sentença de 9 anos e meio de prisão, aumentada para 12 anos e um mês em janeiro de 2018 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), corte de segunda instância, e reduzida depois a oito anos e dez meses em 2019 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).