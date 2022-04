Bolsonaro sobre Sergio Moro: 'além de traíra, é mentiroso'

O presidente acusou o ex-ministro Moro de ser 'traíra e mentiroso', ao comentar relatório da PF em live semanal (foto: Reprodução/YouTube )

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o ex-ministro do seu governo, Sergio Moro (União Brasil), é "traíra e mentiroso". A declaração ocorreu durante sua live semanal, na noite desta quinta-feira (31/3), quando o presidente comentava o relatório da Polícia Federal (PF) que o inocenta das acusações de interferência na instituição . Moro é autor da denúncia.





"Sérgio Moro, além de traíra, é mentiroso", se limitou a dizer Bolsonaro.





O relatório da PF sobre a conduta do presidente foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) quase dois anos após a denúncia. No documento, o órgão alega que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro também não pode ser enquadrado em ato criminal. Agora cabe à Procuradoria-Geral da República (PGR) decidir se arquiva ou não o caso.





Em 2020, ao deixar o cargo de ministro, Moro acusou Bolsonaro de trocar o comando da PF para ter acesso a investigações e relatórios da entidade, o que é proibido pela legislação.





Após a conclusão da PF, o ex-ministro criticou o relatório de 150 páginas que descartou a interferência do presidente no comando do órgão para proteger aliados e familiares.





“A Polícia Federal produziu um documento de 150 páginas para dizer que não houve interferência do presidente na PF. Mas certamente, as quatro trocas de diretores da PF falam mais alto do que as 150 páginas desse documento”, disse Moro em postagem nas redes sociais.

