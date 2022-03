Bolsonaro chama golpe militar de mentira

Presidente da República Jair Bolsonaro. (foto: Clauber Cleber Caetano/PR)









"Hoje é 31 de março. O que aconteceu nesse dia, nada? A história não registra nenhum presidente perdendo seu mandato neste dia. Então, por que a mentira? A quem ela se presta? O Congresso Nacional, no dia 2 de abril, votou pela vacância de João Goulart, com voto inclusive de Ulysses Guimarães. Quem assumiu o governo nesse dia não foi militar, foi o presidente da Câmara. Por que omitir isso?", questionou.





Bolsonaro ainda frisou que o Congresso Nacional da época elegeu Castello Branco com quase 100% dos votos e "conseguiu fazer história". No relato contado pelo presidente, na época da ditadura, "todos tinham o direito de ir e vir". "É uma luta da verdade contra a mentira, da história contra a estória, do bem contra o mal, e o Brasil resistiu", disse.









Ao falar sobre obras dos governos da militares, destacou os generais Humberto Castello Branco, Artur da Costa e Silva, Emílio Médici e Ernesto Geisel. “Quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada, seria uma republiqueta”, afirmou na solenidade ocorrida no Palácio do Planalto.





Quarto ano exaltando a ditadura

Desde que assumiu o governo, em 2019, Bolsonaro não deixou passar o aniversário do golpe de 1964 em nenhum dos anos. Em 2022, o Ministério da Defesa emitiu uma ordem do dia no qual classifica a data como "um marco histórico na evolução da política brasileira e que não poderia ser reescrita em mero ato de revisionismo, sem a devida contextualização".