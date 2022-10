São Paulo: veja como foi o resultado do 1º turno

Lula venceu na capital paulista; Bolsonaro no estado (foto: foto: Lula/Facebook, Sergio Lima/Poder 360)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o candidato com o maior número de votos no 1º turno das eleições na cidade de São Paulo, no último domingo (2/10). Ele recebeu 3.276.512 votos, 47,54% do total.





Em 2º lugar na capital paulista ficou o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, com 2.618.593 votos votos, 37,99% do total. Simone Tebet (MDB) ficou em 3º, com 8,11% dos votos (558.748), seguida de Ciro Gomes (PDT), com 4,32% e 297.973 votos. Felipe D'Avila (Novo) teve 0,98% (67.714 votos) e Soraya Thronicke 0,74%, com 51.000 votos.A abstenção em São Paulo foi de 21,29%, com 1.979.870 eleitores ausentes. Votos em branco foram 6,06% do total (610.858 votos) e nulos 8,34% (610.858 votos).No Brasil, Lula obteve 48,43% do total, com 57.259.504 votos. Bolsonaro obteve 43,2% do total, com 51.072.345 votos. Eles vão disputar o 2º turno no último domingo deste mês (30/10).

Jair Bolsonaro obteve 47,71% dos votos dos eleitores do estado de São Paulo, contra 40,89% de Lula. Eles receberam 12.239.989 votos e 10.490.032 votos, respectivamente. Tebet teve 6,34% (1.625.596 votos), Ciro 3,5% (898.540), Felipe D'Avila 0,72% (183.719) e Soraya Thronicke 0,6% (153.601).

PT e PL no 2º turno para o governo de São Paulo

A eleição para o governo do estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, também será decidida em 2º turno. Na capital, Fernando Haddad (PT) recebeu 44,38% dos votos, 2.804.984 no total. Tarcísio de Freitas (Republicanos) obteve 32,56% do total, com 2.057.965 votos.Ainda na cidade de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) obteve 18,72% do total, com 1.183.517 votos; Vinicius Poit (Novo) obteve 2,35% (148.421 votos) e Elvis Cezar (PDT) 1,12%, com 71.006 votos.No estado, Tarcísio obteve a maior votação, com 42,32% dos votos (9.881.995). Haddad teve 35,7%, com 8.337.139 votos. Garcia teve 18,4%, com 4.296.293 votos; Poit 1,67%, com 388.974 e Cezar 1,21%, com 281.712 votos.