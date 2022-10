Governo de São Paulo: Tarcísio e Haddad fazem debate nesta segunda-feira

Ambos os candidatos confirmaram presença no estúdio da Rede Bandeirantes (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil e Redes Sociais/Reprodução)

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) vão participar do primeiro debate do segundo turno das eleições para o governo de São Paulo na noite desta segunda-feira (10/10), a partir das 20h, na Rede Bandeirantes.

Os dois candidatos confirmaram presença no estúdio da emissora de televisão, localizado no Bairro Morumbi, na Zona Sul da capital paulista.

A última pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira (7/10), apontou que Tarcísio tem 50% das intenções de voto ante 40% do petista . Enquanto o candidato do Republicanos é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo atual governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB), Haddad está ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A pesquisa contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-09303/2022. O instituto ouviu 1.806 pessoas, entre 5 e 7 de outubro, em 74 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Primeiro turno

No primeiro turno para o governo de São Paulo, Tarcísio teve 42,32% dos votos (9.881.995), contra 35,7% (8.337.139) de Haddad. O terceiro colocado, Rodrigo Garcia (PSDB), recebeu 18,4% (4.296.293).

