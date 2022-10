Bolsonaro foge ao ser questionado sobre recuo no veto do orçamento secreto

Por Vinícius Prates

O presidente Jair Bolsonaro (PL) encerrou uma entrevista que estava concedendo a jornalistas, na manhã desta segunda-feira (10/10), após ser questionado por uma repórter sobre o recuo no veto do orçamento secreto, pauta que recorrentemente Bolsonaro tenta desvincular a sua responsabilidade.

"Presidente, em dezembro de 2019, o senhor recuou do veto do orçamento secreto e mandou pro Congresso o projeto. Por que o senhor recuou do veto?", questionou a repórter Julia Affonso, do