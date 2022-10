Zema sobre concorrer à Presidência: 'Vamos conversar sobre daqui a 3 anos'

Por Vinícius Prates













"Desde as eleições, alguns influenciadores bolsonaristas têm sugerido o nome do sr. para a Presidência em 2026 com apoio de Bolsonaro. Aceitaria?", perguntou o jornal.





"Vamos conversar sobre isso daqui a três anos. Falo que quem fez o segundo andar do prédio tem que estar preocupado em bater a laje do terceiro, e estão me falando do 20º. Vamos falar no momento adequado. Meu foco agora é resolver os problemas de Minas", respondeu Zema.

Segundo mandato





Zema também disse que suas prioridades para o segundo mandato são melhorias para o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), reformas nas escolas e concluir obras que foram interrompidas.





"Vamos concluir pelo menos seis hospitais regionais, que são os iniciados cujas obras foram interrompidas há sete ou oito anos. Vamos cobrir todo o estado com o atendimento do Samu e continuar as reformas das escolas. Fizemos até agora 1.300 e vamos reformar mais 2.000. Já temos 2.500 km definidos de asfalto novo e queremos alcançar 10 mil quilômetros nesse segundo governo. São várias melhorias que teremos, e isso vai acontecer porque agora a casa já está arrumada, diferentemente de quatro anos atrás. Temos muitas dívidas ainda, mas agora administradas", disse.