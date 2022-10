Lula x Bolsonaro: entenda a 'guerra nada santa' sobre religião nas eleições

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao lado do Papa Francisco, líder da Igreja Católica; Jair Bolsonaro abraçado ao pastor Silas Malafaia, religioso da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo (foto: PT/Divulgação e Isac Nóbrega/PR)



João Vítor Marques





A tênue linha que constitucionalmente separa estado e religião no Brasil aparece borrada na corrida eleitoral pelo cargo máximo do governo nacional. Em uma semana com intensos ataques de lado a lado, uma onda de fake news e desinformação deu a tônica de quão ofensivos devem ser os dias prévios ao segundo turno da disputa pela presidência em 2022, marcado para 30 de outubro. Cada um à sua maneira, Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) protagonizam uma guerra nada santa, que envolve debates sobre religiosidade, cristianismo, maçonaria, forças ocultas e satanismo.









"A religião não deveria ser tema de discussão na eleição presidencial no Brasil. Por quê? Porque isso não é um problema. O Brasil é um país que garante total liberdade religiosa, de culto: do candomblé à Assembleia de Deus. Fome, miséria, desigualdade, corrupção, saúde ruim, educação ruim... Esses são problemas e deveriam ser os assuntos em pauta", critica o pesquisador Carlos Ranulfo, do departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).









Satanista Vicky Vanilla (foto: Reprodução/YouTube) No vídeo que viralizou, um influenciador intitulado luciferiano "prevê" a vitória de Lula no primeiro turno - o que não ocorreu . Trata-se de Vicky Vanilla, que soma quase um milhão de seguidores no TikTok e se descreve como "mestre e líder da Igreja de Lúcifer do Novo Aeon". Ele aparece em frente a uma bandeira do petista e fala sobre uma suposta união de diferentes religiões, de segmentos satanistas e do ocultismo, pelo ex-presidente.









"A impressão que tive é que é parte de uma estratégia. Bolsonaro precisa do voto evangélico para vencer. Somente por meio das intersecções "evangélico-mulheres" e "evangélicos-pessoas pobres" é que ele teria alguma possibilidade de ganhar no segundo turno", analisou o sociólogo Alexandre Brasil Fonseca, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que em 2018 iniciou uma pesquisa sobre disseminação de fake news e desinformação em grupos evangélicos no WhatsApp.





"É a única forma, hoje, que Bolsonaro possui de acessar públicos que têm uma rejeição altíssima em relação a ele. Entre evangélicos, a rejeição é baixa, mas entre mulheres e pessoas de mais baixa renda a rejeição é alta. Então, ele precisa dessa porta de entrada, que são os evangélicos. É nesse lugar que é confortável para ele fazer a campanha", continuou.









Lula ao lado de franciscanos (foto: Divulgação) Internamente, a campanha de Lula sentiu o baque. Diante da rápida disseminação da fake news, a assessoria do petista se viu obrigada a se posicionar. "A verdade, como já repetimos antes, é que Lula é cristão, católico, crismado, casado e frequentador da igreja. Não existe relação entre Lula e o satanismo ", lê-se em nota. "Quem espalha isso é desonesto e abusa da boa-fé das pessoas. O vídeo circulou em muitos canais do Telegram e grupos de WhatsApp e comprova como os apoiadores de Bolsonaro abusam da boa-fé das pessoas", completa.





Nos dias seguintes, a defensiva do petista e de apoiadores se intensificou. "Eles dizem que eu não sou cristão, veja que absurdo. Quem criou a Lei de Liberdade Religiosa fui eu, em 2003. Quem criou o Dia do Evangélico fui eu. Quem fez a Lei da Marcha por Jesus fui eu. O meu Deus é o Deus da verdade, é o Deus do amor. Não é o Deus do ódio. É o Deus do carinho, é o Deus da fraternidade", diz Lula em vídeo que passou a ser amplamente compartilhado como resposta aos ataques.





No início da semana, o próprio Vicky Vanilla publicou um novo vídeo dizendo que o conteúdo original foi tirado de contexto e chamou o caso de "fake news". "Recebi diversas ameaças, o bastante para fazer um boletim de ocorrência e entrar com representação judicial contra meus agressores", iniciou.





"Está sendo espalhado como uma fake news tanto a meu respeito, quanto a respeito do candidato Lula, que não tem qualquer ligação com a nossa casa espiritual", completou. No perfil de Vicky no TikTok, há conteúdos pró-Lula e anti-Bolsonaro. Porém, em outros momentos, o influenciador atacou veementemente o petista ao ponto de até associá-lo, erroneamente, ao nazismo.





Bolsonaro e a maçonaria





A estratégia petista de intensificar a associação entre Lula e religião prosseguiu ao longo da semana. Na terça-feira (4/10), o ex-presidente recebeu bênçãos de frades franciscanos no Dia de São Francisco de Assis. O aceno ao eleitorado religioso se deu de forma quase simultânea a um golpe, de mesmo tom, sofrido pela campanha de Bolsonaro.





Viralizou nas redes sociais um vídeo de 2017 em que o presidente discursa em um templo maçônico . No mesmo dia, foi muito divulgada uma montagem de Bolsonaro posado em frente a uma imagem de Baphomet, entidade pagã com cabeça de bode, asas e parte do corpo feminino que não faz parte do conjunto simbólico da maçonaria e, atualmente, é associado com frequência ao satanismo. A fotografia original foi tirada em 2014 e não conta com quadros na parede.









"A quem interessa introduzir a religião na campanha? Interessa à campanha de Bolsonaro, que manipula o tema. Dizer que a campanha de Lula vai fechar igrejas é um absurdo completo. Agora, quando você envereda por esse caminho - satanismo, etc. -, alguém descobre que o Bolsonaro foi a uma cerimônia da maçonaria, que a Carla Zambelli se casou numa loja maçônica, e vai explorar isso. E você começa uma guerra. Também a maçonaria não deveria ser pauta da eleição", pontuou Ranulfo.





Nas redes sociais, a estratégia parece ter funcionado. A palavra "maçonaria" foi o segundo termo mais pesquisado no Google no Brasil na terça, com mais de um milhão de buscas, mostra o Google Trends. Baphomet também apareceu bem ranqueado, na 16ª posição, com mais de 100 mil procuras na ferramenta. O interesse pelos temas, sempre associados a Bolsonaro, atingiu os índices mais altos dos últimos tempos. As buscas que relacionam o presidente aos termos "satanista" e "maçonaria" cresceram 5.000%.









LEIA TAMBÉM - Bolsonaro na maçonaria: pastores minimizam efeitos de vídeo no 2º turno "Fui em loja maçom, acho que foi a única vez que eu fui numa loja maçom. Eu era candidato a presidente, pouca gente sabia, e um colega falou 'vamos lá' e eu fui. Acho que foi aqui em Brasília. Fui muito bem recebido. Me trataram bem. Eu sou presidente de todos e ponto final. Fui de novo? Não fui. Agora, sou presidente de todos. Isso agora a esquerda faz estardalhaço. O que tenho contra maçom? Tenho nada. Se tiver alguma coisa, a gente vê como proceder. Quero apoio de todos aqui do Brasil", relembrou Bolsonaro, em live.





O episódio gerou desconforto na cúpula bolsonarista, que respondeu com uma série de postagens nas redes sociais dos filhos e de alguns dos apoiadores mais influentes do presidente. "Quer bater? Batam e mim", publicou Carla Zambelli , cujas fotos do casamento em uma loja maçônica, em 2020, foram recuperadas e compartilhadas. Nas imagens, também aparecem a primeira-dama Michelle Bolsonaro e o então ministro Sérgio Moro. Bolsonaro não esteve no evento por conta de uma viagem da agenda presidencial.









Malafaia minimizou presença de Bolsonaro em loja maçônica (foto: Reprodução) Houve, em sequência, uma reação de pastores evangélicos em prol de Bolsonaro. Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo , publicou seguidas vezes um vídeo em que defende a reeleição. "O presidente é presidente de todos. Ele na igreja evangélica, na igreja católica, em outras religiões ou na maçonaria, que é uma sociedade, é questão dele. Sou contra que um evangélico seja maçom. Não vão manipular os evangélicos", disse.





Em reunião visitada por Bolsonaro nessa semana, a Assembleia de Deus apresentou resolução para punir pastores que "defendam, pratiquem ou apoiem" pautas associadas à esquerda. No mesmo dia, uma equipe da TV Globo foi atacada e expulsa de um culto na igreja: "Você está atrapalhando. Portanto, você fica à mercê de ser processado por perturbar o culto, o local divino, que é guardado pelo texto constitucional", disse o pastor, antes de os jornalistas saírem do local sob vaias e protestos.





Entre uma postagem e outra, a guerra religiosa ganhou novos capítulos. Apoiadores de Lula recuperaram uma imagem em que a pastora e cantora gospel Ana Paula Valadão abraça a ex-presidente Dilma (PT), a quem chegou a chamar de "ministra do louvor". Atualmente, a liderança religiosa é apoiadora de Bolsonaro e acompanhou o pai, André Valadão, abençoar o presidente e a primeira-dama em agosto deste ano, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte.





A luta, de um lado e de outro, é para conquistar um percentual significativo da população brasileira. Segundo pesquisa Datafolha divulgada em 2020, 50% dos brasileiros se denominam católicos; 31% são evangélicos. "O voto evangélico é importante, mas não é decisivo. O percentual de católicos ainda é muito maior. O eleitor decisivo no Brasil é o eleitor pobre, de até dois salários mínimos, porque aí estamos falando da maioria da população brasileira", pondera Ranulfo.





Insert - Maçonaria e igreja





De acordo com o Grande Oriente do Brasil (GOP), a maçonaria é uma instituição "essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista". Há a exigência de reconhecer a existência do "Grande Arquiteto do Universo", mas não é considerada uma religião. Dessa forma, não é necessário abdicar da religião para se tornar maçom.





Historicamente, a maçonaria é mal vista pela Igreja Católica. Em 1938, o papa Clemente 12º proibiu fiéis de serem integrantes das lojas maçônicas. Mais tarde, em 1985, o cardeal Joseph Ratzinger - que se tornaria o papa Bento 16 - escreveu documento que diz: 'Fiéis que pertencem às associações maçônicas estão em estado de pecado grave e não podem aproximar-se da Sagrada Comunhão". Depois, porém, a excomunhão aos católicos maçons deixou de ser praticada.





Entre os evangélicos no Brasil, a relação era cordial no começo. Alguns pastores, inclusive, chegaram a participar das reuniões em lojas maçônicas. Porém, ao longo do século XX, as igrejas protestantes passaram a associar a maçonaria, seus rituais e símbolos ao satanismo e ao ocultismo - especialmente no meio pentecostal. Em vídeo muito compartilhado nos últimos dias, o pastor Lucinho Barreto, da Igreja Batista da Lagoinha, diz que ser evangélico e maçom "é como ser atleticano e cruzeirense ao mesmo tempo".





Fé e eleição*





Católicos: 50% da população brasileira





Evangélicos: 31% da população brasileira





Mais de 900 candidatos com identificação religiosa (recorde)





56% dizem que política e valores religiosos devem andar juntos





1/3 dos evangélicos considera opinião de líderes para decidir voto (maior número dentre os grupos religiosos)





Fazem parte de grupos religiosos no Whatsapp: 92% de evangélicos; 70% de católicos; menos de 50% de outras religiões





*Dados de Datafolha (2020), Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pesquisa Caminhos da Desinformação: Relatório de Pesquisa Evangélicos, Fake News e WhatsApp no Brasil (UFRJ)