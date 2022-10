Lula vai assinar carta de compromisso aos evangélicos

QG do petista discute pontos do documento com pastores e bispos (foto: Ricardo Stuckert/PT) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai assinar uma carta de compromisso destinada ao eleitorado evangélico.





Carta foi elaborada pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA). A parlamentar é evangélica da igreja Assembleia de Deus e filha de pastor.





De acordo com a colunista Andreia Sadi, da GloboNews, o comitê petista prepara um evento para próxima segunda-feira (10/10) para divulgar os pontos da carta que visa conter fake news propagadas por opositores bolsonaristas contra sua campanha.

Para Eliziane, é importante que os evangélicos participem das decisões de políticas públicas do país.









Com isso, o QG do petista discute pontos do documento com pastores e bispos. A Campanha precisa reforçar que, caso Lula seja presidente, não haverá fechamento de igrejas e lembrar as conquistas e medidas do governo do PT para os religiosos durante os seus dois governos.