Quantos votos Lula obteve em Belo Horizonte?

Lula ficou atrás de Jair Bolsonaro (PL) em Belo Horizonte (foto: EVARISTO SA / AFP)

Confira a porcentagem de votos das zonas eleitorais de BH:

Zona 0026 Bolsonaro: 44,68%

Lula: 42,96% Zona 0027 Bolsonaro: 48,06%

Lula: 41,33% Zona 0028 Lula: 46,23%

Bolsonaro: 43,50% Zona 0029 Bolsonaro: 46,98%

Lula: 41,65% Zona 0030 Bolsonaro: 46,04%

Lula: 42,75% Zona 0031 Bolsonaro: 47,36%

Lula: 41,51% Zona 0032 Bolsonaro: 47,17%

Lula: 41,98% Zona 0033 Bolsonaro: 47,39%

Lula: 39,87% Zona 0034 Bolsonaro: 49,47%

Lula: 37,55% Zona 0035 Lula: 44,53%

Bolsonaro: 43,87% Zona 0036 Bolsonaro: 48,15%

Lula: 41,92% Zona 0037 Bolsonaro: 47,18%

Lula: 42,79% Zona 0038 Bolsonaro: 47,43%

Lula: 42,68% Zona 0039 Bolsonaro: 47,92%

Lula: 41,99% Zona 0331 Bolsonaro: 45,53%

Lula: 44,89% Zona 0332 Bolsonaro: 45,84%

Lula: 42,51% Zona 0333 Lula: 45,66%

Bolsonaro: 44,43% Zona 0334 Bolsonaro: 47,78%



Lula: 42,23%





*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Arruda

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu 42,5% dos votos válidos em Belo Horizonte e ficou abaixo do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). O cenário na capital foi diferente do estado, onde o petista ganhou com 48,29%.Bolsonaro foi escolhido por 699.105 eleitores belo-horizontinos, enquanto Lula obteve 638.022 votos.Dentre as 18 zonas eleitorais da cidade, o petista conseguiu a vitória em quatro delas, sendo elas a 0028, 0033, 0035 e 0333.Na primeira, ele foi escolhido pela maioria dos eleitores, com o total de 46,23%, contra 43,50% de Bolsonaro.Além de perder em BH, o candidato não conseguiu a maioria dos votos em Ipatinga, local que também visitou durante a campanha eleitoral. O ex-presidente foi escolhido por 33,88% dos eleitores.Em contrapartida, Luiz Inácio superou o adversário em dois municípios onde Bolsonaro esteve. Ele obteve 52,62% e 48,29% dos votos, respectivamente, em Juiz de Fora e Betim.Lula também conquistou a maioria dos eleitores em Montes Claros (42,5%) e Teófilo Otoni (48,74%).