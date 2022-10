Bolsonaro chama Lula de 'pinguço' e diz que 'queria estar na praia'

O presidente Jair Bolsonaro falou ao lado do apresentador Datena, no Palácio da Alvorada (foto: Reprodução/redes sociais )

MARIANA COSTA - O presidente Jair Bolsonaro (PL) se irritou durante entrevista coletiva no Palácio da Alvorada, nesta sexta-feira (7/10), ao falar sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu adversário na disputa pela Presidência da República.



Bolsonaro chamou o petista de 'pinguço' e disse que concorre à reeleição para evitar a volta do que chamou de 'quadrilha de incompetentes', referindo-se aos supostos futuros ministros de Lula.







Ao lado do apresentador José Luiz Datena, Bolsonaro pediu que os presentes fizessem uma comparação entre seus ministros e os de Lula em um eventual mandato do petista.



"Ele não fala quem vai ser, não diz quem vai ser. Vai trazer essa quadrilha de incompetentes para comandar o Brasil. Não vai dar certo", frisou o presidente, após citar nomes como José Dirceu, Gleisi Hoffmann e Dilma Rousseff.



Em seguida, o chefe do Executivo afirma que não luta por ele, e sim pelo Brasil. "Queria estar na praia uma hora dessas, tomando um caldo de cana com a minha filha Laura, que tem semanas que não a vejo. Mas faço isso pelo futuro do meu Brasil".