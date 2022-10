Após almoço com Bolsonaro, Datena se diz neutro sobre segundo turno

Presidente Jair Bolsonaro ao lado do apresentador José Luiz Datena (foto: DIVULGAÇÃO)

Por Ana Mendonça



O apresentador José Luiz Datena afirmou que se manterá neutro no segundo turno das eleições presidenciais, a ser realizado no domingo, 30 de outubro. Ele se manifestou após almoçar com o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL).



“A minha empresa, Band, é uma empresa neutra. Eu não posso me posicionar em relação apoio direto ao presidente . Não posso apoiar o presidente. Nem o presidente Bolsonaro, nem o presidente Lula, porque na realidade eu sou jornalista”.

“Não seria ético e nem leal com minha empresa que eu assumisse uma posição. Mas vim aqui agradecer o presidente pelo que ele fez por mim. Como jornalista, eu jamais poderia negar um convite do presidente da República”.



O comunicador da Band reiterou que a pauta do encontro com Bolsonaro é profissional. “Vocês jornalistas, se fossem convidados, viriam aqui. Meu interesse aqui é puramente jornalístico. É um dos dois únicos candidatos à presidência da República. Quem me convidar, eu falo!”.