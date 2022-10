Janones diz que Bolsonaro não tem religião: 'Usa Deus a bel prazer'

André Janones criticou o uso da religião por parte do presidente Jair Bolsonaro (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Satanismo e maçonaria no centro do debate

O deputado federal André Janones (Avante-MG) afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) não tem religião. Nesta sexta-feira (7/10), em entrevista ao, o aliado do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a conduta de Bolsonaro o faz crer que o líder do governo federal não acredita em uma entidade divina."É nítido que ele (Bolsonaro) não tem (religião); basta olhar os comportamentos dele. Só quem não crê em Deus pode se sentir tão à vontade para usar o nome de Deus a seu bel prazer como Bolsonaro faz. Isso o deixa à vontade para tentar manipular as pessoas", criticou.A pauta cristã tem dominado o debate a respeito da eleição presidencial. Ontem (6/10), Bolsonaro acusou Lula de ser "apoiado por quem odeia igreja". Na terça-feira (4/10), a campanha petista publicou uma peça em que o ex-presidente faz acenos à comunidade evangélica."O que ele (Bolsonaro) faz é, sem nenhum tipo de escrúpulo, se aproveitar da humildade e do medo das pessoas para divulgar fake news, como fizeram em 2018 com a 'mamadeira de piroca' e ao dizer que absurdos seriam ensinados nas escolas", atacou Janones.Durante a semana, vídeos apontando a presença de Bolsonaro em uma loja maçônica há quatro anos passaram a circular. O grupo foi, incorretamente, associado a seitas satânicas . O satanismo, aliás, pautou uma notícia falsa a respeito de Lula . Segundo Janones, a "guerra santa" na internet é fruto de discursos do atual presidente da República."Estamos em um Estado laico, mas ele conseguiu levar o debate a esse nível. Cabe a nós, agora, vencê-lo levando a verdade. Ele nunca apontou onde havia 'mamadeira de piroca' e onde Lula ou Haddad falavam sobre isso. Eu, não: o vídeo está lá, com imagens dele falando. Ele diz que já bateu em mulher, que é favorável à tortura e a favor do canibalismo - que não comeu carne humana porque ninguém quis ir com ele", opinou.