Eleições 2022: o que é a maçonaria?

Loja maçônica em Belo Horizonte é localizada na região Centro-Sul (foto: Beto Magalhães / EM)

Um vídeo do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) em uma maçonaria viralizou nas redes sociais nesta semana. No vídeo, Bolsonaro diz que o Brasil vive uma ameaça tão grave, ou até mesmo maior, do que a corrupção, a questão "ideológica", conforme as palavras do presidente.

De acordo com o presidente, o vídeo é de 2017. Apesar de ser antigo, opositores têm utilizado as imagens afirmando que Bolsonaro, por supostamente ser um maçom, é satanista e representante “do coisa ruim”. Com isso, as buscas pela pelo termo maçonaria na internet aumentaram.



Vídeo de Bolsonaro em loja maçônica viralizou (foto: reprodução / redes sociais)

A Maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista, com o lema “liberdade, igualdade e fraternidade”.

É filosófica porque em seus atos e cerimônias ela trata da essência, propriedades e efeitos das causas naturais. Investiga as leis da natureza e relaciona as primeiras bases da moral e da ética pura.

É filantrópica porque não está constituída para obter lucro pessoal de nenhuma classe, senão, pelo contrário, suas arrecadações e seus recursos se destinam ao bem-estar do gênero humano, sem distinção de nacionalidade, sexo, religião ou raça. Procura conseguir a felicidade dos homens por meio da elevação espiritual e pela tranquilidade da consciência. É progressista porque partindo do princípio da imortalidade e da crença em um princípio criador regular e infinito, não se aferra a dogmas, prevenções ou superstições.

E não põe nenhum obstáculo ao esforço dos seres humanos na busca da verdade, nem reconhece outro limite nessa busca senão o da razão com base na ciência. Por ser uma sociedade secreta, há muitos mitos em torno da maçonaria. Por isso, preparamos um tira-dúvidas sobre o tema. Confira:

A maçonaria é uma religião?

Não. É uma instituição filantrópica e filosófica que acredita em um ser superior, o “grande arquiteto do universo”.

É satanista?

Não. Isso é um mito criado por causa dos mistérios que cercam os rituais e reuniões da maçonaria.

Tem influência na política?

Na teoria, não. Segundo o site Grande Oriente do Brasil, não se pode conversar sobre política durante as reuniões e encontros maçônicos. Entretanto, alguns políticos são maçons, como os ex-presidentes Michel Temer e Jânio Quadros, que já tiveram imagens divulgadas na instituição. Além deles, o imperador Dom Pedro I também fez parte da maçonaria.



O ex-presidente Jânio Quadros era membro da maçonaria (foto: reprodução)

Qual é a ligação com Baphomet?

A maçonaria não tem relação com o símbolo satanista. A relação de Baphomet com a organização secreta faz parte do preconceito de que a entidade é satanista.

Tem relação com o satanismo ou o illuminati?

Não. A Ordem dos Iluminados, ou Illuminati, foi uma sociedade secreta formada na Baviera (hoje parte da Alemanha contemporânea) que existiu de 1776 a 1785.



Segundo a BBC, o grupo foi inspirado pelos ideais do Iluminismo e fundado pelo professor de direito canônico Adam Weishaupt (1748-1830). Ele queria promover a educação da razão e da filantropia e se opor à superstição e à influência religiosa na sociedade.

A maçonaria é uma sociedade oculta?

Não. As autoridades sabem da existência da maçonaria, assim como fotos são permitidas de serem divulgadas. É uma sociedade discreta, em que as pessoas de fora conseguem saber até um limite

É um culto?

Não. É uma fraternidade, em que homens se unem em reuniões. De acordo com a BBC, cada loja maçônica se reúne oficialmente quatro vezes ao ano, em cerimônias de acolhida a novos membros que podem ter uma hora de duração.



Um maçom que não quis se identificar, contou à BBC que o encontro é como se fosse uma peça de teatro, em que todo o mundo tem um papel. "O venerável mestre (um dos mais altos cargos nas lojas) é o ator principal, com a maioria das falas. À medida que você vai às cerimônias, tem de aprender coisas - há perguntas para as quais precisa aprender as respostas."

Por que a igreja não gosta da maçonaria?

Por causa do estigma de que a sociedade é relacionada ao satanismo.

Quem pode ser maçom?

Para ser um maçom, é preciso ser homem, maior de 18 anos e manifestar interesse em participar a uma loja maçônica ou membro da irmandade. Também é possível fazê-lo online, pelo site do Grande Oriente do Brasil. Não há limitação quanto à raça, credo ou nacionalidade, mas é preciso ter reputação ilibada e ser íntegro. Para ingressar na maçonaria, todos os membros da fraternidade devem concordar.

Quando alguém se candidata à maçonaria, também passa por uma avaliação de ganhos pecuniários que “permitam cumprir os compromissos maçônicos, sem sacrificar a família”. Os homens casados também precisam que a esposa esteja de acordo.