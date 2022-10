Cleitinho pede votos para Bolsonaro em Minas: 'Eu preciso de vocês'

Cleitinho Azevedo (PSC) foi eleito senador por Minas Gerais com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Reprodução/Instagram)

O senador eleito Cleitinho Azevedo (PSC-MG) se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (5/10) para declarar apoio e reforçar que irá trabalhar como cabo eleitoral para o candidato. O presidente afirmou repetidas vezes que Cleitinho era o seu indicado ao Congresso em Minas Gerais."Eu tenho essa obrigação, rodar Minas Gerais inteira para poder te reeleger", afirmou o senador ao lado do presidente da República em vídeo. Na sequência ele clamou apoio aos mineiros, "eu preciso de vocês".Os políticos também lembraram o apoio oficial dado pelo governador reeleito Romeu Zema (Novo) . Enquanto na corrida para o Senado, o presidente declarava apoio abertamente, para o governo mineiro ele dizia apoiar Carlos Viana (PL), mas sempre reforçava que gostaria de estar ao lado do candidato do Novo."Ganhamos um reforço de peso que é o nosso governador Zema", comemorou Cleitinho No vídeo, o presidente pediu que quem votou no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repense o voto e decida por votar nele."Nós sabemos que quem ganha em Minas, ganha no Brasil", afirmou Bolsonaro.No primeiro turno, em Minas Gerais, Lula recebeu 48,29% dos votos registrados para presidente da República; Já Bolsonaro recebeu 43,60% no estado. O petista venceu em 630 das cidades do estado, enquanto Bolsonaro levou em 223.