Zema responde a Lula: 'Mineiro não é gado. É povo sábio e honrado'

por Vinícius Prates





Zema usou as redes sociais para responder declaração de Lula (foto: DOUGLAS MAGNO/AFP/MAURO PIMENTEL/AFP) Em resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , o governador Romeu Zema (Novo) disse que o povo mineiro "não é gado", mas sim "sábio e honrado". O governador voltou a disparar críticas ao governo do PT em Minas Gerais e disse que os mineiros estão "vacinados" contra o partido. A declaração foi dada nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (10/10).









"No governo PT em Minas teve posto de saúde fechado, merenda sopa de arroz, hospitais abandonados, estradas sem qualquer manutenção e servidores com salários atrasados. O mineiro não é gado. É povo sábio e honrado, que do PT já tá vacinado", respondeu Zema nas redes sociais.

No governo PT em Minas teve posto de saúde fechado, merenda sopa de arroz, hospitais abandonados, estradas sem qualquer manutenção e servidores com salários atrasados. O mineiro não é gado. É povo sábio e honrado, que do PT já tá vacinado. %u2014 Zema 30 (@RomeuZema) October 10, 2022









Em BH, Lula ressaltou que se Zema comparar a gestão dele na presidência da República com a de Bolsonaro, vai ter problemas por não apoiá-lo.

"Belo Horizonte pode medir quatro anos meu, com qualquer quatro anos de Bolsonaro, porque se o governador souber 10% do que nós fizemos em Minas Gerais, ele terá um problema de remorso ao não me apoiar. Quando ele souber que no nosso governo em 13 anos foram colocados à disposição do governo de Minas Gerais R$ 260 bilhões (...) Se ele souber tudo que nós fizemos, o Reginaldo (Lopes) vai levar para ele, só para saber e tomar cuidado quando falar", disse Lula.