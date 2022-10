Lula mescla defesa a Minas Gerais e ataque a Bolsonaro em discurso em BH

Ígor Passarini e Matheus Muratori





Milhares de pessoas acompanharam ao discurso de Lula na Praça Tiradentes, Região Centro-Sul de BH (foto: Túlio Santos/EM/DA Press)

Ver galeria . 10 Fotos Lula, que estava em uma caminhonete, passou bem próximo de apoiadores durante a caminhada; candidato a presidente mostrou muita animação (foto: Túlio Santos/EM/DA Press )





Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6% dos votos. Lula recebeu 48,29%. Já em BH, o atual presidente pontuou 46,60%, contra 42,53% do ex-presidente.

Ver galeria . 19 Fotos Lula discursou ao lado de apoiadores na Praça Tiradentes, em BH, na tarde deste domingo (foto: Jair Amaral/EM/DA Press )

Ataques a Bolsonaro

Lula chamou Bolsonaro de "genocida" quando abordou debates na TV no segundo turno. Para este mês de outubro, há cinco debates agendados, mas Lula deve ir somente a dois deles. As datas são: dia 16, da Band; 17, da RedeTV; 22, do SBT; 23, da Record; e 28, da Globo.





"Ainda vou para o Rio de Janeiro, ainda vou voltar uma vez para Minas Gerais , ainda vou ficar muitas vezes em São Paulo, ainda vou à Bahia, ainda vou a Sergipe, ainda vou a Alagoas, ainda vou ao Amazonas, e vou ter dois debates com o 'genocida'", afirmou.





Cultura, meio ambiente e pautas igualitárias

O discurso de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tarde deste domingo (09/10) na Praça Tiradentes, Região Centro-Sul da capital de Minas Gerais, foi marcado pela valorização do estado mineiro, ataques ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL) - rival de Lula no segundo turno da eleição presidencial - e outras pautas recorrentes nas falas do petista. Entre elas, estão defesa da mulher, de povos originários e também ao meio ambiente.Foram 11 minutos de um discurso marcado pela empolgação de Lula , mesmo após participar de uma caminhada (ele estava em cima de uma caminhonete) com os milhares de apoiadores, que começaram a descer da Praça da Liberdade por volta de meio-dia. Pouco mais de uma hora e meia de caminhada, o pronunciamento foi feito na Praça Tiradentes.Lula iniciou valorizando o território mineiro . O candidato do PT citou a Inconfidência Mineira, de 1789, que lutou contra o domínio português, e o assassinato de Tiradentes - que dá nome à praça onde parte do ato desse domingo foi finalizado - pelos governantes da época."Foi aqui em Minas Gerais que surgiu o primeiro embrião da Independência do Brasil. O que vocês estão demonstrando hoje é que os ditadores da época enforcaram Tiradentes, esquartejaram, salgaram e penduraram em um poste a sua carne para que ninguém nunca mais ousasse falar em independência. O que eles não sabiam é que eles mataram apenas a carne. As ideias continuaram com o povo de Minas Gerais", declarou.Lula terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos no último domingo (2), no primeiro turno. Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, teve 43,20%.Na sequência, Lula disse que "Minas não suporta ditadura, Minas não suporta opressão" e defendeu uma política pública voltada para emprego, cultura, mais oportunidades para os jovens e respeito às mulheres.Após falar que deve participar dos confrontos na TV, o presidente do Brasil entre 2003 e 2010 disse que vai "colocar muito repelente no corpo com medo de uma mordida" de Bolsonaro . "Ele disse numa entrevista para o New York Times que ele teria coragem de comer carne de índio. Se ele pensar em dar uma mordida no pernambucano, ele vai morrer envenenado", completou. Houve outras críticas à gestão de Bolsonaro durante o discurso.Lula estava acompanhado de vários apoiadores, dentre políticos e artistas. Um deles era o cantor Chico Buarque , e o candidato prometeu a recriação do Ministério da Cultura.Posteriormente, o ex-presidente retomou com assuntos abordados por ele corriqueiramente: pautas igualitárias de gênero, defesa de povos originários e defesa do meio ambiente, com menção breve à Serra do Curral : "Vai ter um cuidadinho especial", disse, sobre o cartão-postal de BH, ameaçado pela mineração.Lula retornou a São Paulo após o ato em BH, mas deixou o caminhão de som com uma mensagem esperançosa aos milhares de apoiadores: "Até a vitória, se Deus quiser", afirmou, ao encerrar o comício. Antes de Lula, falaram no caminhão de som: Reginaldo Lopes (PT-MG), deputado federal; Marília Campos (PT), prefeita de Contagem; Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT; e Chico Buarque, músico.O segundo turno da eleição presidencial será realizado em 30 de outubro. Minas, estado tido como chave na disputa presidencial, é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos.