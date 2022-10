Lula em BH: André Janones mostra confiança em vitória no segundo turno

Ígor Passarini e Matheus Muratori

Lula, Fuad Noman, Alexandre Silveira e André Janones (foto: Túlio Santos/EM/DA Press)



Lula teve 48,43% dos votos válidos no último domingo (2/10), no primeiro turno. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta reeleição, teve 43,2%. Aliado de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial deste ano, o deputado federal reeleito André Janones (Avante-MG) espera que o pestista vença no segundo turno após liderar no primeiro.Lula teve 48,43% dos votos válidos no último domingo (2/10), no primeiro turno. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta reeleição, teve 43,2%.









"A gente espera, com nosso trabalho, no corpo a corpo, com os deputados eleitos, conseguir contrapor", afirmou.



O segundo turno será realizado em 30 de outubro.



Lula em BH



O candidato do PT discursou na Praça Tiradentes, Região Centro-Sul da capital mineira, após uma caminhada com apoiadores pela região - partiu da Praça da Liberdade , por volta de meio-dia deste domingo. O ato teve fim às 13h45.





Ver galeria . 19 Fotos Lula discursou ao lado de apoiadores na Praça Tiradentes, em BH, na tarde deste domingo (foto: Jair Amaral/EM/DA Press ) Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6% dos votos. Lula recebeu 48,29%. Em BH, contudo, o atual presidente teve 46,6%, contra 42,53% do ex-presidente.