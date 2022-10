Se eleito, Lula quer conversar com Zema sobre hospital de Divinópolis

Lula e apoiadores em BH, neste domingo (9/10) (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Ígor Passarini, Matheus Muratori e Natasha Werneck

Candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou, em passagem por Belo Horizonte, neste domingo (9/10), que quer conversar com o governador Romeu Zema (Novo), caso eleito. Segundo ele, o hospital regional de Divinópolis é uma prioridade a ser tratada em seu governo e será negociada com o atual chefe do Executivo estadual, reeleito em 1° turno.









O candidato apontou que há uma obra parada na cidade e que pode ser utilizada neste sentido. “É engraçado que tem um hospital regional sendo feito na cidade que está com as obras paralisadas. Eu não conheço o governador Zema, mas sei que ele foi eleito governador do estado no 1° turno. Se eu for eleito presidente da República, ou ele vai para Brasília, ou eu venho para Belo Horizonte conversar com ele porque a gente vai acabar esse hospital escola e fazer ele prestar serviço à comunidade da região de Divinópolis. Não podemos deixar hospital parado em um país que precisa de saúde”, disse Lula.





Ele ainda ressaltou que o diálogo ocorrerá independentemente de partido ou apoio – já que Zema declarou voto em Jair Bolsonaro (PL). “Durante o processo eleitoral, eu cansei de dizer que quando você é chefe de Estado, você não faz distinção na relação com os entes federados. Não quero saber de que partido é o governador ou prefeito. Se ele foi eleito, merece ser tratado com dignidade, respeito e decência em qualquer lugar do país. Foi assim que eu tratei prefeitos e governadores durante 8 anos. A minha relação com o Aécio sempre foi altamente produtiva”, apontou.





Lula em BH

Lula participa de um ato em cima de uma caminhonete, a partir da Praça da Liberdade, na Savassi, e que termina na Praça Tiradentes, na Região Centro-Sul da cidade.

O ato faz parte de uma estratégia adotada pela campanha petista na reta final do primeiro turno, ampliando o corpo a corpo com o eleitorado.