Fuad Noman: 'BH precisa estar junto com o candidato Lula'

Fuad Noman e Lula se encontraram em Belo Horizonte neste domingo (9/10) (foto: Reprodução/YouTube)

Ígor Passarini, Matheus Muratori, Natasha Werneck e Thiago Prata





Em tom de desabafo, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), protestou contra o governo de Jair Bolsonaro (PL), durante encontro com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (9/10). “Estamos sofrendo de carência e ações do estado. O município tem sido abandonado”, disparou Fuad.





Pela primeira vez em um ato com o petista, o chefe do Executivo municipal ressaltou que o presidenciável é “o único que ajudará BH a ter recursos” para obras e outras ações, algo que, segundo o prefeito, não aconteceu durante os quase quatro anos em que Bolsonaro esteve como presidente.





Apoio a Lula





Durante o ato deste domingo, o prefeito enfatizou seu apoio ao petista. “Senhor presidente Lula, é uma honra e orgulho para mim, estar ao seu lado (...). Muitas pessoas estão perguntando por que o prefeito de Belo Horizonte está aqui, porque eu sempre falo que não participava de campanha, tinha que cuidar de uma cidade. Mas hoje é domingo, um dia calmo e posso vir aqui ao seu lado”, justificou Fuad.







Segundo o prefeito da capital mineira, Lula garantiu que, caso eleito, ajudará a cidade. “Então, BH precisa estar junto com o candidato Lula porque ele fará com que a cidade volte a receber as parcelas de recursos para construir casa popular, combater as enchentes, resolver o problema do Anel Rodoviário e uma série de coisas que não temos condições”, disse.





Ele ainda apontou que Lula é o único candidato à presidência que pode ajudar BH. “Tenho muita confiança que o povo de Belo Horizonte, que ama a cidade, quer uma cidade mais feliz, precisa de serviços públicos de qualidade, conta que o senhor será esse presidente que fará esses serviços, trabalhos, recursos para que nós possamos construir. Contamos com o senhor, e conte com BH, o prefeito, nossa solidariedade”, reforçou.



Lula em BH



Lula participa de um ato em cima de uma caminhonete, a partir da Praça da Liberdade, na Savassi, e que termina na Praça Tiradentes, na Região Centro-Sul da cidade.

A expectativa é que ele discurse ao chegar à Praça Tiradentes. O cortejo está previsto para às 11h, mas apoiadores do petista começaram a se concentrar nas proximidades do Palácio da Liberdade por volta das 9h. O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente, também deve participar.

O ato faz parte de uma estratégia adotada pela campanha petista adotada na reta final do primeiro turno, ampliando o corpo a corpo com o eleitorado.