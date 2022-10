Lula em BH: presença do candidato movimenta Praça da Liberdade

Ígor Passarini e Matheus Muratori

Ponto importante de Belo Horizonte, a Praça da Liberdade acordou neste domingo (09/10) "vermelha" por conta da presença de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cidade. Lula, que disputará o segundo turno da eleição presidencial em 30 de outubro, fará uma caminhada a partir das 10h30 da Praça da Liberdade até a Praça Tiradentes, ambas na Região Centro-Sul da capital mineira.





Ver galeria . 19 Fotos Apoiadores aguardam a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Praça da Liberdade, em BH, neste domingo (9/10) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )





"Muita expectativa, com muito amor. Viemos pelo Brasil, pela democracia", declarou Raquel Rodrigues, ao lado das amigas Meryane Bastos, Heloísa Oliveira e Andreza Gonçalves. "Fora Bolsonaro, o recado está dado agora, depois da pandemia. O recado agora é dia 30", completaram.





Já a comerciante Vera Lúcia Teodoro, que está vendendo bandeiras, bandanas e bonés do candidato petista, comemorou a quantidade de clientes no início do evento deste domingo.





"Está tendo muita procura graças a Deus. Com essa vitória do Lula no primeiro turno, e agora no segundo que ele vai ser reeleito, está muito boa a expectativa", revelou.

Campanha de Lula passa por BH neste domingo (9/10) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





A expectativa é de que Lula discurse em uma das praças. O trânsito sofreu alterações e bloqueios nos dois pontos para que o ato político ocorra sem maiores problemas.





Lula estará em um caminhão de som, no qual percorrerá todo percurso. Ao chegar na Praça Tiradentes, vai ter um outro caminhão de som, onde o ex-presidente também poderá discursar.





O ato faz parte da campanha de segundo turno de Lula, que tenta manter a vantagem contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) em Minas e no Brasil.





Primeiro turno





Enquanto Lula venceu em Minas por 48,29% a 43,20%, Bolsonaro ficou na frente em Belo Horizonte com 46,60% a 42,53%.





O estado é o segundo maior colégio eleitoral do país. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 12.655.228 mineiros votadam no primeiro turno, enquanto em São Paulo foram 27.189.714 eleitores.