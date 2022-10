Em dia de Lula em BH, Bolsonaro publica ações sobre metrô

O presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou ações no metrô de BH no mesmo dia em que Lula passa pela capital mineira (foto: DOUGLAS MAGNO/ NELSON ALMEIDA/ AFP)



Ígor Passarini, Matheus Muratori e Natasha Werneck



O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais neste domingo (9/10) para publicar ações sobre o metrô de Belo Horizonte. Sem citar nomes, ele apontou que governos passados priorizavam obras em países vizinhos. Coincidentemente - ou não - a postagem foi feita no mesmo dia que seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está na capital mineira para fazer uma caminhada na Praça da Liberdade.









- MINAS GERAIS: metrô de BH.



- Ampliação das linha 1 e a construção da linha 2.



- Enquanto governos passados priorizavam obras em países vizinhos e envio do seu dinheiro para patrocinar ditaduras socialistas, o Governo Bolsonaro olha desde 2019 para as necessidades do %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7. pic.twitter.com/kX95c44O4m %u2014 Jair M. Bolsonaro 2%uFE0F%u20E32%uFE0F%u20E3 (@jairbolsonaro) October 9, 2022

Enquanto isso, em BH, Lula participa de um ato em cima de uma caminhonete , a partir da Praça da Liberdade, na Savassi, e que termina na Praça Tiradentes, na Região Centro-Sul da cidade

A expectativa é que ele discurse ao chegar à Praça Tiradentes. O cortejo está previsto para as 11h, mas apoiadores do petista começaram a se concentrar nas proximidades do Palácio da Liberdade por volta das 9h. O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente, também deve participar.