'Não tem metrô em Belo Horizonte', volta a afirmar Bolsonaro em entrevista

Fala ocorreu enquanto Bolsonaro citava os empréstimos feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à Venezuela, nos governos de Dilma e Lula (foto: PR/Reprodução)





“O BNDES também emprestou muito dinheiro para fora. Por exemplo, o prejuízo contabilizado pelo banco nacional, só da Venezuela, é de U$ 1,06 bilhão, são R$ 5 bilhões. Parte dessa grana foi para fazer o metrô de Caracas, durante o governo Lula e Dilma. A Dilma é mineira, não tem metrô em Belo Horizonte”, afirmou o candidato.

Não é a primeira vez





"Na sua capital BH não tem metrô, mas em Caracas tem. A gente vê alguns mineiros de nome querendo que volte à cena do crime o 'criminoso barbudo'. Isso é uma realidade", disse o candidato, na ocasião.

Confira o vídeo:

O candidato do PL, 10 dias depois, também durante cerimônia de novas entregas do Programa, fez a afirmativa e se referiu à ex-presidente como “presidanta” . Ele ainda destacou que, no ano de eleição, “não querem voltar apenas com um cara para a cena do crime, mas a quadrilha toda”.





"Isso foi roubo, desvio, projetos mal feitos, dinheiro para fora do Brasil ou alguém acha que (Nicolás) Maduro está pagando a dívida do metrô em Caracas (Venezuela)? Não tem metrô em BH, mas tem metrô em Caracas. E a última presidente era de Minas, ou melhor 'presidanta'. Não querem voltar um cara para a cena do crime. Alguns querem voltar a quadrilha toda para a cena do crime", afirmou.

Entrevista na Jovem Pan

Durante entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, na manhã desta sexta-feira (26/8), o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que Belo Horizonte não tem metrô. No momento, o candidato à reeleição falava sobre os empréstimos feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à Venezuela, nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff.

Simone Tebet (MDB) também esteve na emissora hoje, para participar da série de sabatinas com os candidatos mais bem colocados ao cargo de presidência da república nas eleições deste ano. A candidata participou do programa Jornal da Manhã, onde Ciro Gomes (PDT) compareceu nessa quinta-feira (25/8).





Lula (PT) recusou o convite para participar da série de entrevistas feitas pela Jovem Pan. Além de comparecer ao programa Pânico, apresentado por Emílio Surita, Rodrigo Constantino e Samy Dana, o presidente estará novamente na emissora na próxima segunda-feira (29/8).

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.