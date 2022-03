Bolsonaro diz que BH não tem metrô por culpa do 'criminoso barbudo'

Bolsonaro disse que culpa de BH não ter metrô é do 'criminoso barbudo' em lançamento de programa (foto: Isac Nóbrega/PR) O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), declarou nesta quinta-feira (17/3) que Belo Horizonte não tem metrô por culpa do "criminoso barbudo".









"Na sua capital BH, não tem metrô, mas em Caracas tem. A gente vê alguns mineiros de nome querendo que volte à cena do crime o 'criminoso barbudo'. Isso é uma realidade", afirmou Bolsonaro.

Ampliação

Em agosto do ano passado, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou um acordo para ampliação do metrô de Belo Horizonte.





Na época, foi noticiado que a União iria aportar R$ 2,8 bilhões e o governo estadual outros R$ 400 milhões.

Segundo Marinho, o termo vai viabilizar a ampliação da linha 1 do metrô de BH e a construção da linha 2.





Ainda de acordo com o ministro, os recursos vão partir de um projeto de desestatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que gere o metrô de BH.





“Hoje é um dia histórico para MG. Em reunião com o governador Romeu Zema e o ministro Tarcísio Gomes, o governo Jair Bolsonaro chegou ao acordo que possibilitará a ampliação da linha 1 e construção da linha 2 do metrô de BH. Investimentos fazem parte do projeto de desestatização da CBTU”, afirmou Marinho, à época, via redes sociais.

Programa

O pacote de medidas sociais do Programa Renda e Oportunidade pode injetar até R$ 165 bilhões na economia em 2022, com a possibilidade de liberar crédito consignado para beneficiários de programas sociais, como o Auxílio Brasil.