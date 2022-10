Lula em BH: acompanhe, ao vivo, a entrevista do candidato à presidência

Estado de Minas













Depois de uma temporada de comícios em diversas regiões do Brasil, o PT e os partidos aliados passaram a apostar em caminhadas com o candidato. A avaliação de integrantes do núcleo estratégico é que, com agendas do tipo, o petista consiga ampliar o roteiro de viagens e visitar mais localidades. Ontem, por exemplo, Lula percorreu vias de Campinas, no interior de São Paulo. Na sexta-feira, o mesmo expediente foi usado em Guarulhos, também em solo paulista.



Lula concede entrevista antes de caminhada pela Região Centro-Sul de BH (foto: Tulio Santos/ EM/D.A Press)

O presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está hoje em Belo Horizonte e concede entrevista à imprensa nesta manhã. Em seguida, o candidato participará ainda de uma caminhada, que vai começar na Praça da Liberdade, na Savassi, e terminar na Praça Tiradentes, na Região Centro-Sul da cidade. O ato faz parte de uma estratégia adotada pela campanha petista na reta final do primeiro turno, ampliando o corpo a corpo com o eleitorado.Depois de uma temporada de comícios em diversas regiões do Brasil, o PT e os partidos aliados passaram a apostar em caminhadas com o candidato. A avaliação de integrantes do núcleo estratégico é que, com agendas do tipo, o petista consiga ampliar o roteiro de viagens e visitar mais localidades. Ontem, por exemplo, Lula percorreu vias de Campinas, no interior de São Paulo. Na sexta-feira, o mesmo expediente foi usado em Guarulhos, também em solo paulista.













“Todas as cidades e estados são importantes. Temos um país de dimensões geográficas gigantescas. A escolha pela caminhada foi pelo objetivo de otimizar o tempo. Toda a estrutura de um comício, a mobilização, as apresentações, as falas, [fariam com que] ele conseguisse visitar menos cidades e estados”, disse o deputado ao Estado de Minas. O deputado federal André Janones (Avante-MG) , conselheiro de Lula em temas ligados à campanha digital, disse que o desafio, neste momento, é conciliar o tempo disponível à necessidade de construir agendas. O segundo turno será em 30 de outubro.“Todas as cidades e estados são importantes. Temos um país de dimensões geográficas gigantescas. A escolha pela caminhada foi pelo objetivo de otimizar o tempo. Toda a estrutura de um comício, a mobilização, as apresentações, as falas, [fariam com que] ele conseguisse visitar menos cidades e estados”, disse o deputado ao Estado de Minas.





Depois do ato em BH, os aliados de Lula devem se reunir ainda na capital. A participação do presidenciável é dúvida, mas é certo que Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, vai coordenar os trabalhos. A ideia é usar o encontro para debater a possibilidade de novas agendas do ex-presidente em Minas.



Neste momento, a tendência é que Lula retorne ao estado cerca de uma semana antes do segundo turno, mas lideranças locais tentam conseguir uma terceira visita. Será a primeira vez de Lula em Minas após o primeiro turno. A margem sobre Bolsonaro no estado foi de aproximadamente 563,3 mil votos.









Antes da primeira votação, o candidato do PT fez comícios em Belo Horizonte, Montes Claros, no Norte, e Ipatinga, no Vale do Aço. Paralelamente aos compromissos de Lula, Alckmin tem feito incursões solo por regiões brasileiras. Políticos de Minas tentam levar o ex-governador a alguma região do estado antes de 30 de outubro. No mês passado, ele esteve em Poços de Caldas, no Sul, e em Uberlândia, no Triângulo