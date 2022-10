Lula: 'Qual a obra que o governo Bolsonaro fez em Belo Horizonte?'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Belo Horizonte ao lado de apoiadores neste domingo (9/10) (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)



Ígor Passarini, Matheus Muratori e Natasha Werneck



O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em Belo Horizonte neste domingo (9/10) para o primeiro ato de campanha na capital mineira para o segundo turno destas eleições. Em coletiva de imprensa, ele aproveitou para cutucar seu adversário, Jair Bolsonaro (PL), que esteve na cidade há três dias. E "desafiou" os cidadãos belo-horizontinos a contar uma obra que o atual presidente fez em BH.









O petista ainda ressaltou que Bolsonaro também conta mentiras para o povo mineiro. “Quem estiver duvidando de mim, poderia sair na rua de BH e perguntar para qualquer morador: ‘Qual a obra que o governo Bolsonaro fez em Belo Horizonte?’. Inclusive, uma grande mentira que estão dizendo é que estão acabando a BR-381 de Belo Horizonte a Governador Valadares, chamada de ‘estrada da morte’”, apontou.





“Essa estrada que fizemos no governo Dilma foi duplicada, feita concessão e tinha um dos pedágios mais baratos desse país. No governo da Dilma foi feita licitação para fazer o trecho, uma empresa espanhola ganhou a concessão e depois desistiu. No governo Temer e o de agora tentaram fazer a concessão, não apareceu empresa interessada, e a obra está paralisada”, acrescentou o ex-presidente.





Lula em BH

Lula participa de um ato em cima de uma caminhonete, a partir da Praça da Liberdade, na Savassi, e que termina na Praça Tiradentes, na Região Centro-Sul da cidade.

O ato faz parte de uma estratégia adotada pela campanha petista adotada na reta final do primeiro turno, ampliando o corpo a corpo com o eleitorado.