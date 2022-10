Lula sobre Bolsonaro: 'Campeão mundial de fake news'

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acusou seu adversário nas eleições, Jair Bolsonaro (PL), de ser o “campeão mundial das fake news”. O petista está em Belo Horizonte neste domingo (9/10) para o primeiro ato de campanha na capital mineira no segundo turno. Na última quinta-feira (6/10), foi o atual presidente quem passou pela cidade.

Em disputa pelos votos mineiros, segundo maior colégio eleitoral do país, Lula aproveitou para cutucar seu concorrente. “Nós estamos fazendo uma campanha diferente de todas as que eu já participei na vida. É uma campanha mais polarizada, com um adversário mais teimoso, que não faz nenhum sacrifício para contar mentiras”, declarou em coletiva de imprensa.