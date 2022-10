Lula sobre apoio de Zema a Bolsonaro: 'Povo não é gado'

Ígor Passarini, Matheus Muratori e Natasha Werneck





Na corrida presidencial neste segundo turno das eleições, os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) foram atrás de apoio para tentar uma “transferência de votos”. Em Minas Gerais, por exemplo, o governador Romeu Zema (Novo), eleito em primeiro turno, declarou que está ao lado do atual chefe do Executivo. Em coletiva de imprensa em Belo Horizonte neste domingo (9/10), o petista disse que a oposição só não pode pensar “que o povo é gado”.



Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Belo Horizonte ao lado de apoiadores, neste domingo (9/10) (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)



Segundo ele, se comparar seu governo com o de Bolsonaro, o governador poderá se arrepender.

“O povo, Belo Horizonte, pode medir quatro anos meu com os de Bolsonaro. Se o governador souber 10% do que nós fizemos em Minas Gerais, ele terá um problema de remorso ao não me apoiar. Quando ele souber que no nosso governo (Lula e Dilma Rousseff) em 13 anos foram colocados à disposição do governo de Minas Gerais R$ 260 bilhões... Quando ele souber tudo que já fizemos, o Reginaldo (Lopes, deputado federal) vai levar para ele saber e tomar cuidado quando falar”, disse ao mostrar uma colinha com todos os feitos de sua gestão em Minas.





Lula continuou: “Agora, ele é livre, e vim tentar convencer o povo mineiro que a gente pode fazer mais por Minas, contribuir em uma participação coletiva com nossos estados".





Lula em BH

Lula participa de um ato em cima de uma caminhonete, a partir da Praça da Liberdade, na Savassi, e que termina na Praça Tiradentes, na Região Centro-Sul da cidade.

O ato faz parte de uma estratégia adotada pela campanha petista adotada na reta final do primeiro turno, ampliando o corpo a corpo com o eleitorado.