Felipe Neto: 'Gabinete do ódio opera maior articulação de fake news'

Apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e crítico ferrenho de Jair Bolsonaro (PL), o youtuber e influencer Felipe Neto utilizou sua conta no Twitter para criar uma thread, nesse sábado (8/10), a respeito de fake news propagadas por bolsonaristas contra o ex-presidente e partidos de esquerda.

Em tom de “alerta”, o influenciador disse que “o gabinete do ódio de Bolsonaro está operando a maior articulação de fake News da história” e que “ninguém vai conseguir parar isso, ao que tudo indica”.

Ele ressaltou ainda em suas publicações que “a máquina de fake news bolsonarista tentou ficar mais quieta no primeiro turno, provavelmente com medo de Alexandre de Moraes (ministro do Tribunal Superior Eleitoral)”.