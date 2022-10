Lula em BH: candidato promete volta a Minas antes do 2º turno

Ígor Passarini e Matheus Muratori





Lula durante discurso na Praça Tiradentes, em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) Durante discurso em Belo Horizonte na tarde deste domingo (9/10), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que vai voltar mais uma vez a Minas Gerais antes do segundo turno da eleição presidencial, em 30 de outubro. Lula disputa a presidência da República com Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.











Eleições



Lula terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos no último domingo (2/10). Já Bolsonaro teve 43,2%.





O presidente também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6% dos votos. Lula recebeu 48,29%. Em BH, contudo, Bolsonaro pontuou 46,6%, contra 42,53% do ex-presidente.





Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos.