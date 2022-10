Chico Buarque, ao lado de Lula, em BH: 'Amanhã vai ser outro dia'

Chico Buarque marcou presença no ato de Lulz Inácio Lula da Silva em Belo Horizonte, neste domingo (foto: Estado de Minas)



Ígor Passarini, Matheus Muratori e Thiago Prata



Fazendo alusão a “Apesar de você”, composição de 1970, utilizada no disco “Chico Buarque” (1978) e que se tornou um dos hinos contra a Ditadura Militar, o cantor carioca esbanjou esperança em uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano, ao afirmar, em ato em Belo Horizonte, neste domingo (9/10), que “amanhã vai ser outro dia”.





Fazendo alusão a “Apesar de você”, composição de 1970, utilizada no disco “Chico Buarque” (1978) e que se tornou um dos hinos contra a Ditadura Militar, o cantor carioca esbanjou esperança em uma vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano, ao afirmar, em ato em Belo Horizonte, neste domingo (9/10), que “amanhã vai ser outro dia”.









Ele também citou outra música de sua autoria, “Vai passar”, do álbum “Chico Buarque” (1984), para criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL)









O cantor de 78 anos está em Belo Horizonte para a turnê “Que tal um samba?", com shows na capital mineira desde quinta-feira (6/10) e com encerramento neste domingo (9/10). E aproveitou a oportunidade de acompanhar o ato com ex-presidente.





"Meu abraço ao nosso presidente Lula , nossa profunda gratidão a ele, que vai nos tirar desse buraco”, disse.



A cantora paulistana Mônica Salmaso, que acompanha Chico nas apresentações da nova turnê, também esteve presente no ato.





Por sua vez, Lula reiterou a promessa, se eleito, de retomar o Ministério da Cultura, extinto pelo governo Jair Bolsonaro.











‘Apesar de você’





O trecho “amanhã há de ser outro dia”, que Chico utilizou neste domingo – só que dizendo “amanhã vai ser outro dia” – faz parte da canção “Apesar de você”, de 1970. O cantor a mostrou a Vinicius de Moraes naquela ocasião e consultou Manuel Barenbein antes de lançá-la, temendo ser censurada.





Hino contra a Ditadura Militar, “Apesar de você” foi gravada e chegou a vender mais de 100 mil compactos em uma semana. No entanto, uma nota publicada em um jornal do Rio, ressaltando que a letra se tratava de uma crítica ao presidente Médici, fez com que as cópias nas lojas fossem recolhidas e destruídas. Em 1978, a composição integrou o disco “Chico Buarque”.





Em um dos trechos do livro “Histórias de Canções: Chico Buarque”, o autor Wagner Homem recorda uma passagem do cantor no “Ensaio”, da TV Cultura, em 1994. O compositor carioca relembrava do contexto em que a música foi lançada, em um país dividido politicamente.





“Convidado para tocar numa churrascaria em São Paulo, ele (Chico) se espantou ao ver que as pessoas que cantavam entusiasticamente ‘Apesar de você’ eram as mesmas que minutos antes faziam o mesmo com ‘Meu Brasil, eu te amo’”, escreveu Wagner Homem.