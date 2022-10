Lula compara votos ao futebol: 'Cruzeirense e atleticano não mudam de time'

Em passagem por Belo Horizonte, neste domingo (9/10), o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que há uma polarização histórica nesta eleição. Ao tentar conquistar votos dos eleitores mineiros, ele chegou a comparar com futebol. Segundo o petista, quem torce para um time não abre mão para o rival, como é o caso do Cruzeiro e Atlético.

No 1° turno das eleições, Lula conseguiu 48,4% dos votos e seu rival Jair Bolsonaro (PL) ficou com 43,2%. “Você percebe pelo resultado eleitoral que não houve nenhum momento na história do Brasil que a eleição estivesse tão polarizada. Os votos estão definidos”, disse ele.

De acordo com o ex-presidente, ele quer conquistar o voto de quem se absteve e comparou com o América Mineiro. “Quem é cruzeirense não abre mão de ser cruzeirense, quem é atleticano não abre mão de ser atleticano. Nós temos alguns torcedores do América que a gente vai tentar ganhar, que é o pessoal da abstenção, que não votou no 1° turno”, brincou.