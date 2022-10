Lula em BH: 'Vou ter dois debates com o genocida'

Ígor Passarini e Matheus Muratori



Lula e Bolsonaro são rivais no segundo turno da eleição presidencial, que será realizada em 30 de outubro. Durante discurso em Belo Horizonte na tarde deste domingo (9/10), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de "genocida" ao se referir aos desentendimentos entre os dois durante debates na TV.





"E eu vou colocar muito repelente no corpo com medo de uma mordida. Ele disse numa entrevista para o New York Times que ele teria coragem de comer carne de índio. Se ele pensar em dar uma mordida no pernambucano, ele vai morrer envenenado", completou.



Há cinco debates agendados, mas Lula vai somente a dois deles. As datas são: dia 16, da Band; 17, da RedeTV, 22, do SBT; 23, da Record; e 28, da Globo.



O candidato do PT discursou na Praça Tiradentes, Região Centro-Sul da capital mineira, após uma caminhada com apoiadores pela região - "Mulher foi feita para ser sujeito da história. É isso que Minas Gerais está dizendo, e é isso que eu vou contar a partir de amanhã, quando eu começar a viajar para outros estados. Ainda vou para o Rio de Janeiro, ainda vou voltar uma vez para Minas Gerais, ainda vou ficar muitas vezes em São Paulo, ainda vou à Bahia, ainda vou a Sergipe, ainda vou a Alagoas, ainda vou ao Amazonas, e vou ter dois debates com o 'genocida'", afirmou, em momento do discurso, que durou 11 minutos."E eu vou colocar muito repelente no corpo com medo de uma mordida. Ele disse numa entrevista para oque ele teria coragem de comer carne de índio. Se ele pensar em dar uma mordida no pernambucano, ele vai morrer envenenado", completou.Há cinco debates agendados, mas Lula vai somente a dois deles. As datas são: dia 16, da Band; 17, da RedeTV, 22, do SBT; 23, da Record; e 28, da Globo.O candidato do PT discursou na Praça Tiradentes, Região Centro-Sul da capital mineira, após uma caminhada com apoiadores pela região - partiu da Praça da Liberdade , por volta de meio-dia deste domingo. O ato teve fim às 13h45.









Lula terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos no último domingo (2/10). Já Bolsonaro teve 43,2%.





Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6% dos votos. Lula recebeu 48,29%. Em BH, contudo, o atual presidente pontuou 46,6%, contra 42,53% do ex-presidente.





Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos.