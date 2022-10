Lula a Bolsonaro: 'Se pensar em morder pernambucano, vai morrer envenenado'

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza ato em Belo Horizonte visando ao segundo turno das eleições (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Ígor Passarini, Matheus Muratori e Thiago Bonna

Em ato realizado em Belo Horizonte neste domingo (9/10), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou Jair Bolsonaro (PL), ao relembrar um vídeo em que o presidente fala que comeria carne humana.



Após falar que deve participar de dois debates antes do segundo turno das eleições presidenciais, Lula afirmou que vai "colocar muito repelente no corpo com medo de uma mordida".



"Ele disse numa entrevista para o New York Times que ele teria coragem de comer carne de índio. Se ele pensar em dar uma mordida no pernambucano, ele vai morrer envenenado", completou.



Em outro momento, Lula disse que vai seguir viajando pelo Brasil ao longo da campanha e elencou alguns estados que deve visitar nos próximos dias



"Ainda vou para o Rio de Janeiro, vou voltar uma vez para Minas Gerais, ainda vou ficar muitas vezes em São Paulo, ainda vou à Bahia, a Sergipe, a Alagoas, ao Amazonas e vou ter dois debates com o 'genocida'", afirmou, durante o discurso, que durou 11 minutos.



A fala do petista ocorreu após uma passeata que saiu da Praça da Liberdade e foi até a Praça Tiradentes, as duas na região Centro-Sul da capital mineira. Este é o primeiro evento do político em Minas Gerais após o primeiro turno.





Eleições

Enquanto Lula venceu em Minas por 48,29% a 43,20%, Bolsonaro ficou na frente em Belo Horizonte com 46,60% a 42,53%, no primeiro turno.O estado é o segundo maior colégio eleitoral do país. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 12.655.228 mineiros votadam no primeiro turno, enquanto em São Paulo foram 27.189.714 eleitores.