Lula conta com palanque numeroso em BH mesmo sem Dilma, Alckmin e Janja

Ígor Passarini e Matheus Muratori





Cristiano Silveira, Bella Gonçalves, Luis Tibé, Célia Xakriabá, Ulysses Gomes, Lula, Marília Campos, Chico Buarque e Alexandre Silveira durante discurso do candidato à presidência (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) O ato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (9/10), em Belo Horizonte, chamou atenção pelos milhares de eleitores presentes e também pela grande quantidade de apoiadores que compartilharam palanque com o candidato à presidência da República. Lula participou de uma caminhada da Praça da Liberdade até a Praça Tiradentes, na Região Centro-Sul da capital mineira, com início ao meio-dia e término às 13h45, após discurso de 11 minutos.









O mais novo apoio foi o de Fuad Noman (PSD) , prefeito de BH. Ex-prefeito belo-horizontino e candidato ao Governo de Minas derrotado no último domingo para Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD) também estavam com Lula, mesmo que somente para a primeira entrevista coletiva pré-caminhada.





Ver galeria . 10 Fotos Lula, que estava em uma caminhonete, passou bem próximo de apoiadores durante a caminhada; candidato a presidente mostrou muita animação (foto: Túlio Santos/EM/DA Press )



Outro aliado forte, o deputado federal reeleito Outro aliado forte, o deputado federal reeleito André Janones (PT-MG) estava no ato, assim como o senador Alexandre Silveira (PSD-MG), que não conseguiu se reeleger ao perder para Cleitinho (PSC). A vereadora de BH Duda Salabert (PDT-MG), eleita deputada federal, estava presente, assim como Célia Xakriabá (Psol-MG).





Entre praticamente todos os parlamentares mineiros do PT, chamaram atenção a deputada estadual reeleita Beatriz Cerqueira (PT) e os deputados federais reeleitos Reginaldo Lopes (PT-MG) e Luis Tibpe (Avante-MG). O deputado estadual André Quintão (PT), candidato a vice-governador na chapa com Kalil, também se fez presente. Prefeita de Contagem, Marília Campos (PT) também participou.





Ver galeria . 19 Fotos Lula discursou ao lado de apoiadores na Praça Tiradentes, em BH, na tarde deste domingo (foto: Jair Amaral/EM/DA Press ) No âmbito nacional, Gleisi Hoffmann (PT) foi atuante durante todo o ato. Ela esteve com Lula na entrevista coletiva, durante a caminhada e no discurso.





Quanto aos artistas, o cantor Chico Buarque roubou a cena. Ele esteve com Lula durante o discurso na Praça Tiradentes e também fez um pronunciamento, com referências de músicas de sua extensa carreira. Fernanda Takai, vocalista do Pato Fu, foi outra figura no ato.





Ainda no campo artístico, o estilista Ronaldo Fraga marcou presença. Ele, inclusive, esteve em cima do trio na Praça Tiradentes.