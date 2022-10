Zema: 'Semelhança de 70% com o presidente e quase nenhuma com PT'

Por Vinícius Prates













'A forma de eu conduzir e enxergar a solução para os problemas de Minas e do Brasil tem uma semelhança de 70% com o presidente e quase nenhuma com o PT. Eu apoiar o PT não faria nenhum sentido. Desde o primeiro dia em que estou como governador tenho sofrido as consequências do que eles fizeram aqui em Minas. Para mim, seria impossível apoiar algo que sempre condenei", declarou Zema.





Zema disse que o que ele e Bolsonaro querem é "um Estado mais eficiente" e acredita que o PT quer "desfazer" algumas reformas que ambos os governos fizeram.





"Com o presidente, como toda gestão, não tem ninguém exatamente igual. Ele tem a forma e as preferências dele, e eu as minhas, mas o que queremos é um Estado mais eficiente, queremos as reformas, coisa que o PT quer o contrário, quer desfazer as reformas que tivemos", disse.