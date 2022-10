Bolsonaro: 'Irei a todos os debates'

Por Vinícius Prates





Bolsonaro disse que irá a todos os debates contra Lula (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) TV Alterosa, Bolsonaro disse que no próximo domingo há um debate marcado e que ele estará presente. O presidente Jair Bolsonaro (PL) , candidato à reeleição, disse que irá a todos os debates contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em entrevista ao jornalista Ricardo Carlini, da, Bolsonaro disse que no próximo domingo há um debate marcado e que ele estará presente.









"Irei a todos os debates. O próximo agora é domingo", disse o presidente. "Todos os debates, sim", ressaltou, durante a entrevista aos Diários Associados.

Segundo turno

Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno, que acontece no dia 30 de outubro. No primeiro turno das eleições, o petista atingiu 48,43% dos votos válidos, um total de 57.258.115 milhões de votos. Bolsonaro, em segundo lugar, apresentou 43,20%, equivalente a 51.072.345 milhões de votos.

Entrevista exclusiva

A entrevista exclusiva com o presidente foi gravada na manhã desta quarta-feira (12/10) e veiculada no Jornal da Alterosa. A íntegra está disponível no YouTube.

