Bolsonaro: 'Estamos crescendo no Brasil todo'

Por Vinícius Prates





TV Alterosa, na manhã desta quarta-feira (12/10). Zema esteve com o presidente durante toda a entrevista. O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a reforçar a importância do governador Romeu Zema (Novo) , reeleito no primeiro turno em Minas Gerais, na sua campanha eleitoral na Região Sudeste. A declaração foi dada em entrevista concedida com exclusividade ao jornalista Ricardo Carlini, da, na manhã desta quarta-feira (12/10). Zema esteve com o presidente durante toda a entrevista.





Bolsonaro acredita que o primeiro turno é bastante dividido entre deputados estaduais, federais, governador e senador, e por isso a eleição fica mais concentrada nos estados.





"O que acontece durante uma campanha normal no primeiro turno: há uma preocupação logicamente do próprio governador, deputados estaduais, federais e senador. Então fica uma eleição muito mais localizada. Quando agora há segundo turno fica governador e presidente. No caso, Minas não tem governador mais para disputar a eleição. Então, obviamente os apoios que vem da articulação do governador reeleito são fundamentais para a gente virar o jogo aqui em Minas Gerais", declarou o presidente.





Bolsonaro também disse que está "crescendo" em todo o país e disse que o apoio do governador vem do que eles construíram nos últimos quase quatros anos. "Queremos continuar agindo dessa mesma maneira e temos muitas boas notícias para anunciar aqui para o povo de Minas Gerais", disse o presidente.

A entrevista foi gravada na manhã de quarta-feira, dia 12, e veiculada no Jornal da Alterosa. A integra está disponível no YouTube.

Em entrevista à TV Alterosa, presidente Jair Bolsonaro disse que apoio de Zema é essencial para que ele 'vire o jogo' em Minas (foto: Reprodução/TV Alterosa)

