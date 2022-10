Zema defende Bolsonaro: 'Precisamos de um homem de Deus na Presidência'

Guilherme Peixoto e Matheus Muratori





Zema (foto) discursou ao lado de Bolsonaro em trio elétrico no Centro de BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 12/10/22)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), defendeu, nesta quarta-feira (12/10), a eleição de um "homem de Deus" para a Presidência da República. Durante evento religioso em Belo Horizonte, afirmou que o dito "homem de Deus" é o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), que disputa o segundo turno nacional contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT)."Todos nós aqui sabemos o desastre que o Brasil viveu em 2015 e 2016, com mais de três milhões de desempregados que foram gerados naqueles dois anos devido corrupção, devido escândalos no governo PT. Precisamos de um homem de Deus na Presidência da República, e esse homem é o presidente Bolsonaro", disse, em um trio elétrico posicionado em frente à Igreja Mundial do Poder de Deus, no Centro de Belo Horizonte.

Ao lado de Bolsonaro e do apóstolo Valdemiro Santiago, líder da congregação, Zema deu mostras de ter participação ativa na campanha pela reeleição do presidente.



"Hoje é um dia muito especial nós estarmos aqui recebendo o nosso presidente Bolsonaro e o apóstolo Valdemiro. Minas se sente honrada com a presença deles e de vocês aqui também. Minas precisa do presidente Bolsonaro", afirmou.



"Nesta minha gestão, nós já conseguimos criar, de acordo com o Ministério do Trabalho, mais de meio milhão de vagas de emprego com carteira assinada e vamos continuar criando. E precisamos que o nosso presidente continue o trabalho dele", completou.





Lula terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos em 2 de outubro. Bolsonaro teve 43,20%. Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6% dos votos. Lula recebeu 48,29%. Já em BH, o atual presidente pontuou 46,60%, contra 42,53% do ex-presidente.

Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos. O segundo turno será realizado em 30 de outubro.