'Estamos lutando para ter um futuro', diz Nikolas sobre Bolsonaro em BH

Guilherme Peixoto



Bruno Engler (esq.), Antonio Carlos Arantes (centro) e Nikolas Ferreira (dir.) se juntaram para receber Bolsonaro em BH (foto: Reprodução)

Parlamentares do PL mineiro, partido de Jair Bolsonaro, estiveram no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (12/10), para recepcionar o presidente da República. Candidato à reeleição, ele desembarcou na cidade para participar de um evento religioso no Centro da capital. Marcaram presença o vereador Nikolas Ferreira, eleito deputado federal, e os deputados estaduais Bruno Engler e Antônio Carlos Arantes.Concorrente a deputado federal mais votado da história de Minas, Nikolas defendeu o apoio de camadas da juventude a Bolsonaro."Estamos lutando para poder ter um futuro de fato. Estamos ao lado de quem não quer regulamentar as mídias - pelo contrário. Estamos ao lado de Bolsonaro, que quer dar liberdade. Estamos ao lado de quem não defende ditadura, como na Venezuela", disse ele, escolhido por mais de 1,4 milhão de eleitores.Ativo na campanha de Bolsonaro, o vereador belo-horizontino vai percorrer cidades do Nordeste a fim de conseguir votos para o presidente.

Recordista de votos na corrida por um assento na Assembleia Legislativa, Bruno Engler fez coro ao colega.



"A gente defende os valores da família, cristãos, alinhados ao presidente Bolsonaro. Há muita gente que acha que o jovem tem de ser de esquerda e descambar para esse lado das drogas. Isso não é verdade. Há muitos jovens alinhados ao presidente - e somos exemplo disso".

PL ganha o reforço de ex-tucano

Neste ano, o PL mineiro recebeu o reforço de Antonio Carlos Arantes, que por muitos anos foi filiado ao PSDB. Um dos vice-presidentes da Assembleia de Minas, ele explicou seu alinhamento ao presidente da República."(O voto em Bolsonaro é) contra a legalização das drogas e contra o aborto, pelo bem do Brasil, para gerar emprego, renda e desenvolvimento". A comitiva que recebeu Bolsonaro foi composta, ainda, por nomes como o deputado federal reeleito Pinheirinho (PP).O governador Romeu Zema (Novo) e seu vice a partir do ano que vem, Mateus Simões, do mesmo partido, também marcaram presença no terminal aéreo . Bolsonaro deve ficar em BH até o fim da manhã em virtude de um culto na Igreja Mundial do Poder de Deus, no Centro. Depois, ele segue para outra agenda religiosa em Aparecida do Norte (SP).