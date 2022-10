Espera por chegada de Bolsonaro a igreja complica trânsito no Centro de BH

Apoiadores e ambulantes se aglomeram em rua do Centro de BH antes da chegada de Bolsonaro a uma igreja (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 12/10/22)

Disputa

A passagem do presidente Jair Bolsonaro (PL) por Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (12), feriado nacional pelo dia de Nossa Senhora da Aparecida (padroeira do Brasil), complicou o trânsito da capital mineira. O candidato à reeleição este ano, que disputará segundo turno em 30 de outubro, vai participar de um culto na Igreja Mundial do Poder de Deus, no Centro da cidade.O quarteirão da igreja, composto pelas ruas Rio Grande do Sul e Carijós e pela Avenida do Contorno, está fechado desde as primeiras horas do dia. A igreja comporta milhares de fiéis, e todos já entraram - alguns viraram a noite no local.Para os fiéis que não conseguiram entrar, uma estrutura com telão foi montada na Rua Rio Grande do Sul. Todas as ruas do entorno estão cheias de fiéis e também de ambulantes, que vendem adereços relativos a Bolsonaro. O presidente é esperado na igreja às 9h30, junto de outras autoridades como Romeu Zema (Novo), governador de Minas Um discurso de Bolsonaro pode ocorrer depois do culto. No cruzamento entre a Rio Grande do Sul e a Contorno, há um caminhão de som posicionado para receber o presidente caso ele fale aos presentes.Bolsonaro deve permanecer na igreja até 11h. Depois da agenda em BH, ele parte para Aparecida do Norte, em São Paulo. Apoiadores e fiéis tanto na Rua Rio Grande do Sul quanto Avenida do Contorno esperam algum contato com o presidente.Na Igreja Mundial do Poder de Deus, já acontecem manifestações de fé nesta manhã, com algumas pregações e a entoação de músicas religiosas. O público que aguarda o presidente não é composto apenas por fiéis: há, também, pessoas com trajes em verde e amarelo, cor que embala a campanha de Bolsonaro. Por causa do forte calor, alguns populares chegaram a desmaiar, mas foram prontamente socorridos por quem estava ao redor.Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou à frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos válidos em 2 de outubro. Bolsonaro teve 43,20%. Bolsonaro também ficou atrás do petista em Minas Gerais, com 43,6% dos votos. Lula recebeu 48,29%.Já em BH, o atual presidente teve 46,60% dos votos, contra 42,53% do ex-presidente. Minas é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 12.655.228 eleitores no primeiro turno, atrás somente de São Paulo - com 27.189.714 votos. O segundo turno será realizado em 30 de outubro.