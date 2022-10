Bolsonaro chega a BH e é recebido por Zema e vice-governador eleito

Ígor Passarini





Mateus Simões, de camisa em tom azul claro e óculos, espera Bolsonaro no Aeroporto da Pampulha (foto: Ígor Passarini/EM/D.A Press - 12/10/22)

Evento empresarial

Prefeitos esperam encontro nesta semana

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e seu vice a partir de 2023, Mateus Simões, também do Novo, foram ao Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, para receber o presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quarta-feira (12/10). O candidato à reeleição presidencial participa de um culto na Igreja Mundial do Poder de Deus, nesta manhã, no Centro da capital mineira.É a terceira vez que Zema e Bolsonaro se encontram em uma semana. Há oito dias, o governador viajou a Brasília (DF) a fim de declarar apoio à reeleição do presidente na disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . O 1° vice-presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Carlos Arantes (PL), também compôs a comitiva de mineiros que recepcionaram o líder do governo federal.Ao contrário de outras visitas, a chegada de Bolsonaro no começo da manhã não mobilizou apoiadores. As únicas presentes foram Ana, Neide e Adriana, da família Pereira, que estão confiantes na vitória no segundo turno."A expectativa é ver ele porque a gente apoia o governo, gosta dele, porque é um bom presidente. Todo mundo fala mal dele, mas o que ele sofre de mentiras, então a gente veio para dar apoio e força", disseram.À tarde, o presidente segue com a agenda religiosa e estará em Aparecida do Norte, no interior de São Paulo, para eventos do dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país.A última visita de Bolsonaro à capital mineira foi na última quinta-feira (6/10), para um evento da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Na ocasião, o presidente disse à reportagem do que estava confiante em uma virada após recebrr o apoio do governador Romeu Zema (Novo) . O otimismo foi reforçado pelos aliados eleitos em Minas no último dia 2 de outubro, tais como Cleitinho Azevedo (PSC), Nikolas Ferreira (PL) e Bruno Engler (PL) A Associação Mineira dos Municípios (AMM) também espera se reunir com o presidente na próxima sexta-feira (14/10) em um evento na Faminas, Região Norte de Belo Horizonte . O objetivo da entidade é a entrega de uma carta de reivindicações das cidades do estado a Bolsonaro. A presença do presidente ainda não foi confirmada.